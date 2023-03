Chi è il più grande mangiatore di pizza di Fucecchio? Lo stabilirà un concorso

Dalla classifica resa nota da Deliveroo, Fucecchio è tra le prime città in Italia per consumo di pizza consumata (qui l'articolo).

Fucecchio è definita 'Città pizza lover', seconda in Italia dopo Manfredonia per le maggiori ordinazioni nel 2022. Da qui è nata la 'pazza idea' del contest tra i più grandi mangiatori di pizza.

Si 'parte' almeno da due pizze intere e un morso della terza per accedere alla gara gratuita con bevande offerte.

L'evento si terrà venerdi 10 marzo alle 20.30 alla Pizzeria da Pupillo & Gina in via Giordano. Sulla pagina Facebook 0571 - Informazione e comunicazione l'evento sarà disponibile in diretta streaming.

Per prenotare un tavolo per la serata del contest chiamare 0571 1550471