Un container della CRI occupato abusivamente, quattro denunce

Uno dei container utilizzato in periodo Covid dal personale della Croce Rossa Italiana per effettuare i tamponi era occupato abusivamente da alcune persone.

Sono stati i carabinieri di Firenze a rilevare la cosa e procedere con le perquisizioni e gli accertamenti.

Durante il controllo hanno identificato quattro persone e hanno rinvenuto molti oggetti come computer, cellulari, bigiotteria, borse, valigie, zainetti, occhiali da sole, penne Bagutta e Mont Blanc e vari capi di abbigliamento, anche da bambino, ancora etichettato.

Da una prima indagine è emerso che parte del materiale era stato ricavato da più furti ai danni di auto: la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

I quattro soggetti identificati sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione.