Contributi per associazioni culturali della MetroCittà, via libera

Sì del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze alla concessione di contributi a Fondazioni culturali, Comuni del territorio ed enti e associazioni culturali per l'anno 2023. La proposta di delibera è stata illustrata da Letizia Perini, consigliera della Metrocittà delegata alla Cultura. Gìà dal 2017 sono state promosse iniziative in questa direzione, con un ottimo riscontro e in particolare, ha spiegato Perini, "per il supporto dato alla ripresa delle attività legate ai vari ambiti del settore culturale, tra i più colpiti dalla crisi economica conseguente alla emergenza Covid".

Anche nel 2023 vi saranno due tipologie di contributi: ai Comuni per supportare l'organizzazione di eventi di particolare rilevanza; alle Associazioni per supportare la realizzazione di festival, di spettacoli ed eventi di carattere culturale.

Per questa seconda linea contributiva "saranno finanziati progetti importanti per il territorio metropolitano anche per la loro straordinaria valenza di promozione della formazione culturale dei destinatari coinvolti nel programma proposto, l'aspetto innovativo della produzione culturale, il rapporto con le scuole, l'educazione del pubblico".

I contributi da assegnare mediante procedura di Bando saranno concessi a seguito di istruttoria svolta da una commissione appositamente costituita, che valuterà in particolare la qualità artistica proposta, la congruità dell'importo richiesto e la possibilità che le iniziative possano interessare più di un Comune della Città Metropolitana.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze