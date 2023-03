Controlli antidroga nelle scuole della Valdinievole, giovane trovato con l'hashish

La Polizia di Stato, nell’ambito del contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti tra gli studenti, ha effettuato in data odierna e nei giorni scorsi mirati servizi all’esterno ed all’interno di alcuni Istituti scolastici della Valdinievole con l’ausilio di 1 unità cinofila di Firenze, un pastore tedesco di nome Onah.

I controlli hanno riguardato anche le stazioni ferroviarie di Piazza Italia e di Piazza Gramsci, ed i piazzali antistanti, dove arrivano i pullman negli orari di maggiore affluenza.

Le ispezioni effettuate presso gli istituti scolastici hanno riguardato le zone di accesso, i bagni e le palestre, senza rilevare irregolarità.

Presso la stazione grande, un giovane è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, di tipo hashish che è stata sequestrata ed il giovane segnalato alla Prefettura di Pistoia per l’invio alla commissione medica la quale valuta le limitazioni all’uso della patente di guida.

I servizi di controllo disposti dalla Questura di Pistoia, durante tutto l’anno scolastico in stretta sinergia con i Dirigenti Scolastici, proseguiranno anche nelle prossime settimane con lo scopo di disincentivare tali attività illecite.