Un giovane italiano è stato denunciato per non aver rispettato il foglio di via e l’impedimento di avvicinarsi alla città di Pisa pe due anni.

Il ragazzo è stato trovato infatti dagli agenti della questura pisana in un locale, all’interno del quale aveva assunto atteggiamenti molesti e intimidatori nei confronti della proprietaria, peraltro alterato dall’eccessiva assunzione di bevande alcoliche.

Al giovane è stato inflitto il cosiddetto “daspo urbano”.