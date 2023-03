È morto Domenico Ricci, storico dipendente del Comune di Montemurlo

Il Comune di Montemurlo piange la scomparsa di Domenico Ricci, 84 anni, storico dipendente dell'amministrazione comunale, morto ieri a causa dell'improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. Domenico Ricci era originario di Cortona in provincia di Arezzo ed era arrivato a Montemurlo nel 1957 ad appena 18 anni.

Aveva lavorato prima come operaio tessile e poi nel 1962 era entrato in Comune come giardiniere per poi diventare capo-cantoniere; era andato in pensione nel 2000, stimato e ben voluto da tutti i colleghi per il suo carattere umile, affabile e sempre disponibile. Domenico Ricci aveva vissuto in prima persona la crescita e lo sviluppo di Montemurlo, da piccolo borgo agricolo di appena 3mila abitanti a polo industriale e per questo era considerato una delle “memorie storiche” del territorio.

In particolare Domenico era un vero esperto della rete stradale e fognaria del Comune, tanto che anche il sindaco Calamai varie volte aveva fatto con lui sopralluoghi sul territorio: "Domenico era una persona straordinaria. Ogni volta che ho avuto bisogno del suo aiuto non si è mai tirato indietro ed ha sempre messo a disposizione della comunità la sua esperienza. Se ne va una parte della storia di Montemurlo e ci mancherà molto. Mi stringo in segno di cordoglio alla moglie e ai figli Damiano e Daniele".

Domenico Ricci viveva in via Targetti nella zona di Fornacelle ed era conosciutissimo e ben voluto da tutti. I funerali si sono svolti stamattina 1 marzo.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa