La figlia al Meyer, i colleghi le donano le ferie: "Ma lo Stato non aiuta"

I problemi di salute della figlia e le condizioni di lavoro non proprio favorevoli. Così una donna di Cecina è stata aiutata da colleghi e datori di lavoro per poter stare vicina alla figlia ricoverata al Meyer.

La dona risiede a Cecina, ma per potere andare all'ospedale pediatrico fiorentino ha consumato ferie e permessi. Così i colleghi l'hanno aiutata regalandole le loro ferie e il datore ha fatto la sua parte.

È una storia che racconta l'edizione odierna de Il Tirreno.

"Lo Stato non offre nessun tipo di supporto in questi casi. I certificati per la malattia dei figli non sono retribuiti e io ho consumato ferie, permessi ore arretrate cumulate. I titolari dei punti vendita mi sono venuti incontro il più possibile ma a dicembre avevo finito tutto", ha raccontato la donna al quotidiano livornese.

Al Meyer la bimba viene sottoposta a una terapia d'impatto per una patologia tumorale polmonare, e questa condizione di salute della bimba si somma all'angoscia di non poter condurre una vita serena.

A Firenze, la coppia - anche il marito ha problemi di lavoro - vive i un alloggio messo a disposizione della Fondazione Tommasino Bacciotti, che lavora proprio per dare assistenza ai genitori che hanno storie simili.