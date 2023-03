In pensione due addette alle pulizie del Comune di San Miniato

Sono andate in pensione due storiche dipendenti dell'azienda di pulizie che ogni giorno si prende cura dell'igiene dei palazzi comunali di San Miniato. Stefania Giarrè, da 18 anni addetta di pulizia del Palazzo Comunale e del Palazzo dell'urbanistica e Maria Giancristiano, da 17 anni addetta alle pulizie di Palazzo Migliorati e delle Biblioteche, entrambe residenti a San Miniato Basso, sono arrivate al meritato traguardo della pensione.

"Ringrazio Stefania e Maria per il prezioso lavoro che ogni giorno hanno svolto nell'ombra, prendendosi cura dei locali dove svolgiamo le nostre attività di amministratori e dipendenti - ha commentato il sindaco Simone Giglioli -. Discrezione, grande professionalità e serietà sono le qualità con le quali hanno svolto il loro lavoro per tutto questo tempo, consentendo a chi, come noi, lavora e frequenta questi spazi, di poter avere uffici puliti e decorosi. Grazie per il vostro lavoro, da parte di tutta l’amministrazione vi auguro un buon proseguimento per questa nuova fase della vostra vita”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa