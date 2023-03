Incendio in un appartamento a Pontedera, soccorsa l'anziana residente

Incendio questa mattina in un appartamento a Pontedera, in via Benedetto Croce, dove un'anziana signora che si trovava all'interno è stata soccorsa. Immediatamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che si trovava nelle vicinanze al momento dell'accaduto.

I militari sono entrati nell'abitazione, domando le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cascina, che hanno ultimato le operazioni di estinzione e messo in sicurezza il luogo dell'incendio. L'anziana soccorsa, residente nell'appartamento, è stata trasportata presso l'ospedale Lotti di Pontedera per accertamenti.