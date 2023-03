Investì e uccise Lorenzo Guarnieri, dovrà risarcire 700mila euro all'assicurazione

La compagnia di assicurazioni a cui si era affidato il centauro che tra l'1 e il 2 giugno 2010 travolsee uccise a Firenze Lorenzo Guarnieri, liceale 17enne, sarà risarcita di 700mila euro più altri 35mila di spese legali. Lo riporta quest'oggi Il Tirreno. L'uomo alla guida era sotto effetto di alcol, psicofarmaci e stupefacenti. La condanna con rito abbreviato fu di 2 anni e 8 mesi, confermata anche dalla Cassazione. In primo grado però l'assicurazione non poté ottenere indietro i soldi, ma in Appello è stato riconosciuto il danno. Da quell'incidente è nata nel 2010 l'Associazione Lorenzo Guarnieri per ricordare lo stesso Lorenzo e per salvare vittime della strada favorendo attività di prevenzione e coinvolgendo amministrazioni e opinione pubblica.