Ladri rubano attrezzi dell'associazione che ripulisce i vicoli carbonai di San Miniato

Ladri in azione nei confronti dell'associazione 'Moti carbonari, ritrovare la strada' di San Miniato. L'associazione che si occupa della manutenzione dei vicoli che circondano il centro storico della città è stata derubata tra giovedì e sabato scorso degli attrezzi utilizzati per ripulire il verde pubblico.

Lo spiega una nota dell'associazione su Facebook: "Hanno segato gli anelli saldati che tenevano un grosso lucchetto a chiusura della porta di ferro del deposito sotto il vicolo dove tenevamo gli arnesi. Ci hanno portato via un decespugliatore, una sega, forbici da pota tutto a batteria. Gli ultimi due appena comprati. Hanno portato via caricabatterie e batterie e un bellissimo svettatoio di alluminio. Tutte cose che ci servivano moltissimo per i lavori al vicolo. Il fatto è avvenuto da giovedì pomeriggio a sabato pomeriggio, quando ce ne siamo accorti. Abbiamo tutti i dati dei modelli e i numeri di serie degli attrezzi rubati. Un danno di oltre 1000 euro che per noi è una cifra importante. È stata sporta denuncia ai Carabinieri. La sera gli ingressi dal chiostro e da via Ser Ridolfo sono chiusi. Gli oggetti sono stati portati via a mano perché con un mezzo al vicolo non si arriva. Sono arrivati dalla valle? Non si arriva con la macchina nemmeno da lì. Siamo piuttosto depressi, ma non ci arrendiamo".