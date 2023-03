Lega Empoli apre sportello legale per i cittadini

Da marzo la sezione Lega di Empoli offrirà il servizio dello sportello legale per i cittadini. L’iniziativa sarà presentata venerdì 3 marzo alle ore 15,00 presso il Caffè Cirisiamo di Empoli in via Roma, 31.

"Grande è la soddisfazione per l’apertura dello sportello legale – dichiarano il Segretario della Lega Empoli-Vinci Tiziana Bianconi e il capogruppo in Consiglio Comunale ad Empoli Andrea Picchielli – frutto della proficua collaborazione tra le professionalità presenti all’interno della Lega stessa, che si metteranno a disposizione per il nostro territorio. Un servizio in grado di aiutare davvero i cittadini in un primo orientamento legale su tematiche primarie della vita quotidiana".

I due esponenti leghisti ringraziano per la collaborazione l’associazione La Rivincita, rappresentata dall’avvocato civilista e penalista Carmela Federico, al Senatore Manfredi Potenti ed il Segretario Provinciale Federico Bussolin.

Lo sportello di informazione e orientamento legale aiuterà sulle seguenti tematiche: tutela della persona, eredità e successioni, casa e famiglia. Prezioso e unico il supporto del noto avvocato Nicodemo Gentile, avvocato penalista , cassazionista, scrittore e presidente dell’associazione Penelope Italia.

"Il servizio sarà gratuito e si svolgerà una volta al mese in base alle richieste, su appuntamento da fissare, tramite mail all’indirizzo tralagenteconsulenza©gmail.com : sarà necessario indicare il nome e per quale tematica si richiede (a scelta tra tutela della persona, eredità e successioni, casa e famiglia), oltre ad un recapito telefonico. È anche da queste iniziative di ascolto e sostegno concreto che si crea o si rafforza la vicinanza con la comunità e con i cittadini” dichiarano Picchielli e Bianconi.

“Siamo lieti di poter dare ufficialmente avvio a questo servizio di primo orientamento legale nel primario interesse della cittadinanza, ringraziamo la Lega Salvini Premier della Toscana – dichiarano il Senatore Manfredi Potenti e il Segretaro Provinciale Federico Bussolin – con questa operazione si può avviare uno scambio continuo con i cittadini al fine di conoscere e affrontare in modo adeguato le problematiche del nostro territorio”.