"Manifestazione a difesa di scuola e Costituzione", sindacati e studenti in corteo a Firenze

Nel pomeriggio di sabato 4 marzo a Firenze si terrà una "manifestazione a difesa di scuola e Costituzione". Questo l'appello delle Rsu delle scuole di Firenze dopo l'aggressione al liceo Michelangiolo, raccolto da Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola fiorentine e nazionali. Partenza alle ore 14 in piazza Santissima Annunziata, con corteo fino a piazza Santa Croce. Tra le adesioni al momento c'è quella di Cgil Toscana e tra i partiti il Pd, con la partecipazione del neo segretario regionale della Toscana Emiliano Fossi, la neo eletta segretaria Elly Schlein, la presidente Valentina Cuppi e Sinistra Italiana, con la presenza del segretario Nicola Fratoianni.

Come spiegato dal volantino Cgil, la manifestazione è nata in "seguto all'aggressione davanti al liceo Michelangelo (del 18 febbraio scorso) e delle inaccettabili parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci". Fatti su cui le Rsu esprimono preoccupazione, interpretando "il sentire delle lavoratrici e dei lavoratori che ci hanno elette". "Noi crediamo nel valore della Scuola Statale di questa Repubblica e, poiché sappiamo quanto l’indifferenza sia un male silenzioso che mina alle fondamenta la democrazia, vogliamo reagire e chiediamo alle organizzazioni sindacali e a tutte le realtà democratiche e antifasciste di questa città e di questo Paese di schierarsi al nostro fianco" prosegue l'appello delle Rsu delle scuole di Firenze. "Chiediamo pertanto che venga indetta quanto prima nella nostra città una grande manifestazione unitaria in difesa della Scuola e della nostra Costituzione".

"Il 18 febbraio scorso al liceo Michelangiolo a Firenze la violenza ha preso il posto della libertà di opinione. Un preoccupante squadrismo si è palesato al portone di una scuola e ha scosso profondamente la nostra città. Preoccupante quanto le timide condanne del governo e della destra che - testuali parole - ha derubricato l’accaduto a una "scaramuccia" tra ragazzi, dopo avere attaccato la preside che ha osato citare il fascismo e mettere in guardia i suoi studenti. Per questo sabato il Pd toscano sarà convintamente in piazza con i sindacati e abbiamo lanciato un appello alla partecipazione, non solo ai nostri iscritti fiorentini, ma a tutti i coordinamenti provinciali". Così Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, ribadisce l’adesione.

"È un fatto importante e significativo che sabato pomeriggio per le vie di Firenze gli studenti aggrediti dai neofascisti e quei docenti che questo governo ha cercato di intimidire non saranno soli. Con loro tanti altri loro colleghi e giovani da tutta Italia, e i leader di molti partiti". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra che sarà a Firenze sabato pomeriggio. "Alzare la testa di fronte ai prepotenti, non essere indifferenti - conclude Fratoianni - davanti al risorgere del neofascismo, esaltare i valori della Costituzione e il ruolo educativo della scuola pubblica: un bel programma da cui ripartire. Insieme".