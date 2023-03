Mostra del Chianti, a Montespertoli è 'Questione di Stile': le date del 2023

La Mostra del Chianti ha le date per l'edizione 2023, la sessantacinquesima. Montespertoli torna a festeggiare il proprio vino e lo fa per nove giorni (compresi due weekend) dal 27 maggio al 4 giugno. Il tema è “Questione di stile”: la Mostra del Chianti di quest’anno si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’unicità delle aziende agricole e del suo territorio, dall’aspetto peculiare, ma dallo stile inconfondibile. Durante la mostra il visitatore potrà scoprire ogni singola realtà territoriale che sarà presentata nella sua esclusività e nel suo stile, rendendo protagonista il vino Chianti e i valori di un territorio unico tutto da scoprire.

Non ci saranno grosse variazioni sull'allestimento. Le associazioni, con gli stand gastronomici, saranno posizionate sul lato esterno di piazza del Popolo per mantenere al centro il vino con le aziende vitivinicole. Lo spazio a loro dedicato sarà strutturato diversamente per ospitare un numero di adesioni che quest’anno si preannuncia superiore al 2022. Una parte sarà dedicata anche alla formazione e alle degustazioni. Spazio anche per luna park, spettacoli e altro ancora.

“Il vino è una questione di stile e i tanti stili diversi del vino di Montespertoli vogliamo festeggiare e far scoprire ai visitatori. Montespertoli è un territorio unico nelle sue diversità e la Mostra serve a presentarle tutte a 360 gradi. Questo per noi è sicuramente l’evento più atteso dell’anno e siamo pronti a svelarvi nei prossimi mesi tutte le novità. La macchina organizzativa è già in moto da qualche mese e non posso che ringraziare tutti coloro che sono sempre al lavoro per organizzare e gestire al meglio questo evento. Aspettiamo tutti a Montespertoli a fine maggio” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

L'evento è in collaborazione con le aziende agricole, l’Associazione Viticoltori di Montespertoli, il Consorzio Vino Chianti, il Gruppo 900, la Proloco, il Comitato Gemellaggi e tutte le associazioni di Montespertoli che si mettono in gioco insieme all’Amministrazione Comunale.