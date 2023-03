Otto Marzo, Lastra a Signa inaugura mostre e la pedalata rosa

Mostre, incontri, la pedalata rosa, laboratori: anche quest’anno il Comune di Lastra a Signa insieme alle associazioni locali, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha promosso un calendario di iniziative che interesseranno tutto il mese di marzo.

Si parte l’8 marzo alle 16.30 con l’inaugurazione della mostra collettiva di arte e artigianato “Arte in movimento” a cura di Monica Bellesi all’Antico Spedale di Sant’Antonio. In esposizione creazioni di bijoux e swarovski, oggetti fatti all’uncinetto e con conchiglie, poesie, quadri, pittura a tempera acrilica con le artiste Monica Bellesi, Antonella Cenci, Simona Niccolini, Roberta Paci e Annamaria Pallini e musica a cura di Manuela Ciampolini. Nel corso dell’iniziativa interverrà il sindaco Angela Bagni.

Il programma prosegue il 12 marzo con la donazione straordinaria di sangue a cura del Gruppo Fratres G. Nesi presso la sede in via della Misericordia 7 dalle 7.30 alle 12, mercoledì 15 marzo alle 17.30 si terrà il Circolo di lettura dedicato al libro Le madri di vento e di sale di Lisa See alla biblioteca comunale di Lastra a Signa: un appuntamento al mese per condividere idee e emozioni sui libri. Giovedì 16 marzo alle 15.30 Impariamo a Creare insieme… presso il Centro Sociale Residenziale in via Togliatti, laboratorio a cura delle Donne del cucito.

Sabato 18 marzo alle 9.30 in piazza Garibaldi partenza della Pedalata Rosa con arrivo al parco delle Cascine. Iniziativa promossa nell’ambito della manifestazione Ciclostorica La Lastrense. Sempre sabato 18 marzo ma alle 16 Ridendo, Scherzando, ma…incontro a cura del Laboratorio Auser presso la sede in via Togliatti.

Infine l’ultima iniziativa si terrà il 28 marzo alle 16.30 con l’inaugurazione di una panchina gialla in occasione della Giornata Mondiale sull’endometriosi presso i giardini del Centro Sociale Residenziale con gli interventi del sindaco Angela Bagni, di Serena Pesci vicepresidente dell’associazione Endo- Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne APS, di Samantha Giunta –referente dell’associazione la Voce di una è la Voce di Tutte e di Valeria Dubini, ginecologa e direttrice della struttura complessa attività consultoriali dell’Azienda Toscana Centro.

"Anche quest’anno proponiamo il consueto calendario di iniziative in occasione del Marzo Donna – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- insieme alle tante realtà del territorio che come sempre aiuteranno a riflettere su tematiche legate alla salute, alla creatività al femminile e alla socialità. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi".

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa