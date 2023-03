Perdita idrica, modifiche alla viabilità di Via Modenese

Per permettere a Publiacqua di riparare una perdita idrica, giovedì 2 e venerdì 3 marzo, meteo permettendo, in via Modenese sono previste modifiche alla viabilità.

Nello specifico, durante l’esecuzione dei lavori, in via Modenese, nel tratto tra via Legno Rosso e il sottopasso del raccordo, sarà istituito il divieto di transito e di sosta.

Il percorso alternativo è individuato lungo via Bolognese, raccordo autostradale, via Modenese Provinciale, via Vecchia Montanina di Gello (ponte di Gello), in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pistoia