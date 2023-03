Ponte sull'Orme a Empoli, 175mila euro per la messa in sicurezza

Su proposta di Giacomo Cucini, consigliere delegato per la viabilità di zona, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità la modifica parziale di un articolo della convenzione tra Metrocittà e Comune di Empoli per il riconoscimento del contributo di euro 175.000,00 per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Orme a Empoli. Si consente formalmente l'utilizzo delle economie da ribasso. Obiettivo è il miglioramento strutturale e sismico del ponte sul torrente Orme nel tratto urbano del comune di Empoli della strada statale 67.

Il Comune di Empoli aveva chiesto la modifica parziale dell’art. 4 della Convenzione per l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, stante il consistente aumento di prezzi di mercato che hanno comportato l’approvazione di una variante in corso d’opera da parte del Comune.