Ridimensionamento scolastico, Baroncini (Lega): "Riforma giusta, evita istituti senza dirigenti"

“La riforma sul dimensionamento scolastico resa operativa dal Ministro Valditara risponde a un sacrosanto principio di autonomia, affidando alle Regioni il compito di definire il ‘parametro efficace’ di riferimento, al momento affidato a ogni singola scuola. La conseguenza sarà che così anche istituti sottodimensionati potranno avere un dirigente, contrariamente a quanto avviene adesso. Si innesca così un circolo virtuoso che permetterà di non avere più scuole autonome senza un dirigente, riconoscendo maggiore flessibilità e facoltà di scelta ai territori”.

Lo scrive il commissario della Lega in Toscana Luca Baroncini.

“Il meccanismo introdotto con la legge di Bilancio manda in archivio il rigido parametro del numero degli alunni, che impediva agli istituti con meno di 600 alunni di avere il dirigente scolastico ed il direttore dei servizi generali e amministrativi. Un vincolo adesso sostituito dal parametro basato sulla popolazione scolastica regionale. Un passo in avanti per molte regioni, tra cui la Toscana, che rende ingiustificati gli allarmi lanciati dal centrosinistra”, conclude Baroncini.

Luca Baroncini: Commissario regionale Lega Toscana.

Fonte: Lega Toscana