Rifiuti particolari, installata Ecotappa a Cerreto Guidi

E’attivo da qualche giorno, a Cerreto Guidi, al piano terra del Centro Culturale “Saccenti”, proprio di fronte al Comune, un punto di raccolta mobile attrezzato da ALIA per raccogliere tipologie particolari di rifiuti.

“Ecotappa è un servizio importante- osserva il Sindaco Simona Rossetti- che avevamo richiesto ad Alia con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini un punto dove raccogliere dei rifiuti particolari. La scelta, inoltre, risponde alla logica che stiamo perseguendo sin dall’inizio del mandato, di compiere scelte che vadano in modo concreto in direzione del rispetto verso l’ambiente”.

Il punto Ecotappa è attivo in Via Vittorio Veneto,11, dal Lunedì al Sabato (ore 9,00-13,00) e il Lunedì, Martedì e Giovedì (ore 15,00-19,00). Vi si raccolgono i seguenti materiali: pile esauste, piccoli elettrodomestici fuori uso (RAEE), toner e cartucce esauste per fax e stampanti, bombolette spray e farmaci scaduti.

“L’Ecotappa -dichiara l’assessore all’ambiente Alessio Tanganelli- rientra nella logica di aumentare la raccolta differenziata di particolari rifiuti, aumentando per il cittadino l’offerta di differenziare. Sarà inoltre possibile verificare la posizione aggiornata dell’Ecotappa. Pensiamo in questo modo di aver compiuto un altro passo in favore dei cittadini per il corretto conferimento dei rifiuti”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa