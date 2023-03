Stagione concertistica Busoni, al Teatro Shalom arriva “Mr Sax in viaggio”

Una serata dedicata al saxofono e alle sue mille sfaccettature è quella in programma venerdì 3 marzo 2023, al Teatro Shalom, alle 21, per la stagione concertistica del Centro Attività Musicali Ferruccio Busoni.

Arriva a Empoli “Mr Sax in viaggio”: questo il titolo del concerto che vedrà sul palco il Sax Ensemble del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria diretto da Sandro Tani, che accompagnerà come solista Lorenzo Simoni, uno dei talenti più cristallini del sax.

Il concerto proporrà musiche di Handel, Wagner, Reich, Vitali, Molinelli e in prima esecuzione assoluta Piano Nascosto, composizione per ensemble di saxofoni di Massimo Buffetti

FOCUS - L’ensemble del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria nasce da un’idea di Sandro Tani con l’obiettivo di formare un grande gruppo di sax con gli studenti e creare una nuova opportunità di crescita formativa ed artistica, affrontando repertori dal mondo senza preclusioni di generi e stili musicali. In questi anni il gruppo si è esibito con successo collaborando con le istituzioni culturali della città di Reggio Calabria. Ecco chi sono i musicisti: Massimiliano Girardi, sax sopranino, Tommaso Michelotti, Angelo Papazzo, sax soprano, Vincenzo Capogreco, Angela In Galilea, Angela La Torre, Vincenzo Martorello, sax contralto, Antonio Gentile, Ruggero Capalbo, sax tenore, Davide Simone, sax baritono, Orlando Russo, sax basso.

IN PILLOLE - Lorenzo Simoni particolarmente a proprio agio sia nel repertorio jazz, sia in quello classico, consegue la laurea specialistica di saxofono classico con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Livorno. Selezionato come finalista al concorso Internazionale “Chicco Bettinardi”, oltre ad essere il saxofonista più giovane scelto nella storia del concorso, viene chiamato a suonare alla chiusura del 10° Jazz Festival di Piacenza. Nel 2014 e 2016 è finalista al Concorso Massimo Urbani, dove riceve il premio della critica e una borsa di studio per le clinics di Umbria Jazz che, a sua volta, frutterà un’ulteriore borsa per il Berklee College of music (Boston, Massachusetts). Nel 2020 è Primo premio assoluto al concorso “My Favorite Sax” di Empoli e nel 2022 è vincitore del prestigioso Conad Jazz Contest insieme al gruppo “Five Angry Man”. In veste di compositore, pubblica il suo primo lavoro, “Candela”, per saxofono solo per le edizioni “DaVinci Publishing”.

Dopo le prime esperienze con il clarinetto sotto la guida di Paride Lorenzini, Sandro Tani prosegue gli studi di saxofono presso la Scuola di Musica di Fiesole, dove l’incontro con Luca Di Volo risulta decisivo, portando i suoi interessi a spaziare dalla musica antica al jazz. In seguito frequenta il Conservatorio, prima a Parma con Mario Marzi e poi a Firenze con Roberto Frati. La sua intensa attività concertistica coinvolge vari campi, dalla musica da camera a quella orchestrale, da esperienze come solista a quelle di arrangiatore. Ha fatto parte del quartetto The Saexophones con cui ha avuto un’intensa attività concertistica, partecipando anche al X° Congresso Mondiale del Saxofono. Nel 2006 ha fondato la Badabimbumband, la marchin’ band del teatro di strada italiano, i cui spettacoli girano tutt’oggi l’Italia e l’Europa con all’attivo oltre 1000 repliche. È Direttore del Centro Attività Musicale di Empoli ed è titolare della cattedra di saxofono al Conservatorio Statale di Reggio Calabria.

Biglietti: Intero 12 euro / ridotto 10* euro

*riduzione per Soci Unicoop Firenze e associazioni Convenzionate, over 65 e under 26

I biglietti sono in vendita da Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53 – Tel. 0571 72746), Bonistalli Musica (via F.lli Rosselli, 19 – Tel. 0571 74056) e online su eventbrite.it.

PROSSIMO APPUNTAMENTO - Giovedì 16 marzo 2023, alle 21, al Teatro Shalom con il concerto “Sous le ciel de Paris- Omaggio a Edith Piaf.

Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16 – Empoli | 0571 711122 – 373 7899915, csmfb@centrobusoni.org.

Per consultare tutta la programmazione: www.centrobusoni.org/concerti-stagione-2023.

