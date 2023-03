Tre fermati in stazione, i carabinieri lavorano contro la microcriminalità

Un trentaduenne che stava tentando di impossessarsi di un casco da un bauletto di una moto, un ventiduenne con 20 grammi di hashish addosso, un ventunenne denunciato per procurato allarme.

È il risultato dell'operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri di Firenze in coadiuvazione con il VI Battaglione Toscana lo scorso lunedì 27 febbraio nelle zone adiacenti la stazione fiorentina di Santa Maria Novella.

I militari hanno sorpreso il trentaduenne intento s scassinare una moto per impossessarsi del casco; il ragazzo di 22 anni è stato fermato dopo che si è messo alla fuga alla vista dei militari, i quali lo hanno perquisito trovandogli in tasca di involucri di plastica con la sostanza stupefacente.

Infine, il ventunenne è stato fermato dopo alcune segnalazioni dei passanti che erano stati intimoriti dal ragazzo e dalla sua pistola. Dopo la perquisizione, i carabinieri hanno rilevato che l'arma era finta e priva del tappo rosso tipico delle armi giocattolo.

In alcuni casi i militari hanno svolto il loro lavoro in borghese.

