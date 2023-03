"Un canto per Aleppo", musica e danza in solidarietà allo Shalom di Empoli

A teatro per la solidarietà. Domenica 5 marzo, dalle 17.15, in scena al Teatro Shalom "Un canto per Aleppo", iniziativa nata per sostenere la parrocchia di padre Bahjat Karakach, francescano e parroco della Chiesa latina di Aleppo dove viene ospitata la popolazione colpita dal terremoto che ha riguardato Siria e Turchia.

Sul palco numerosi musicisti e ballerini delle scuole del territorio che si esibiranno nell'evento solidale condotto da Mario Costanzi e Cristina Ferniani. Media partner sono gonews.it e Radio Lady 97.7. L'ingresso è a offerta libera: per informazioni consultare i contatti nella locandina.