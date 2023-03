Vinci in versi, c’è l’undicesima edizione della Festa della Poesia

Vinci torna a declamare in versi, e come ogni anno – questa è l’undicesima edizione – lo fa per la Festa della Poesia, appuntamento ormai fisso del marzo vinciano per chi della poesia ne ha fatto una passione intima.

Dal 16 al 18 marzo prossimi Vinci ospiterà infatti la consueta rassegna poetica con tre appuntamenti: giovedì 16 alle 18.30 l’anteprima della Festa, ospitata da ConvinToo in piazza Guazzesi, con uno strano viaggio di un immaginario “Internauta poetico” alla ricerca della poesia in rete condotto da Monia Baldacci Balsamello.

Venerdì 17 alle 21.15 la Festa della Poesia ospita la rassegna interna dedicata a “Paesi e affetti” e ospita Daniela Monachesi, poetessa marchigiana che da Vinci ha tratto negli anni molti spunti per dedicare al paese di Leonardo svariate poesie. L’incontro con Monachesi è fissato in Biblioteca Leonardiana e verrà coordinato da Maria Virginia Porta. Nel corso della serata verrà esposto l’omaggio artistico a Leonardo del pittore Fabio Carmignani.

Carmignani è inoltre l'autore di "Volto muliebre", il dipinto che come ogni anno accompagna l'intera manifestazione.

Sabato 18 la serata principale: il teatro della Misericordia di Vinci ospita i poeti vinciani nella Veglia dei Poeti a partire dalle 21.15.

Per poter partecipare alla Veglia è necessario inviare entro sabato 4 marzo fino a tre componimenti poetici e l’unica regola è avere legami con Vinci e con il suo territorio. La mail a cui inviare le proprie proposte è vincinelcuore@liominiboni.it e la partecipazione è completamente gratuita.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Vinci e all’organizzazione collaborano la parrocchia di S. Croce in Vinci, la Misericordia di Vinci, l’associazione Orizzonti di Lamporecchio, la Pro Loco di Vinci e il Club per l’Unesco di Vinci.

“Paesi e affetti” è organizzata con la collaborazione di Ibiskos Ulivieri, il Circolo Poeti e Scrittori di Empoli e Cant’Art.

L’ingresso a tutti gli incontri è gratuito.

PROGRAMMA

giovedì 16 marzo, alle 18 | ConvinToo, Piazza Guazzesi, Vinci

Anteprima della Fesa della Poesia

L'INTERNAUTA POETICO. LA POESIA NELLA RETE

Con Monia Baldacci Balsamello

venerdì 17 marzo, alle 21.5 | Biblioteca Leonardiana, Vinci

Paesi e affetti

A VINCI, UN DONO POETICO

Con Daniela Monachesi. Coordina Maria Virginia Porta

Omaggio a Leonardo di Fabio Carmignani, pittore

sabato 18 marzo, alle 21.15 | Teatro della Misericordia di Vinci

VEGLIA DEI POETI

XI edizione

Fonte: Ufficio Stampa