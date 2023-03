Ztl a San Miniato, interpellanza dell'opposizione

Si continua a parlare di Ztl a San Miniato. Lo fanno i consiglieri comunali di opposizione, ovvero Cambiamenti, Forza Italia e Lega, con una interpellanza al sindaco Giglioli. Di seguito il testo integrale del documento.

PREMESSO CHE

-tra fine gennaio e metà febbraio gli organi di informazione cittadina hanno ospitato molte proteste nei confronti della gestione della ZTL da parte di singoli cittadini residenti e dei commercianti e delle loro associazioni;

-in particolare dalle proteste emerge che sono state erogate molte sanzioni sia nei confronti di residenti che nei confronti di utenti provenienti dall'esterno per fruire dei servizi degli esercizi commerciali del centro storico, e che i molti casi si è trattato di sanzioni doppie sia in entrata che in uscita dai varchi elettronici nell'ambito della stessa giornata;

-le associazioni dei commercianti denunciano come un potente disincentivo a venire a San Miniato dopo le 19 e queste proteste sono tanto più forti nella stagione invernale in cui non c'è una particolare spinta ad utilizzare gli spazi aperti all'esterno degli esercizi, che è stata la finalità in base alla quale l'Amministrazione ha programmato modalità e orari della ZTL;

-si lamenta anche un'insufficienza di consultazione e di concertazione, e secondo Confcommercio “E' necessario invertire velocemente la rotta se vogliamo continuare a garantire gli eccellenti standard che in quanto ad accoglienza, offerta commerciale e turistica, hanno fatto di San Miniato un modello”;

-si lamenta in particolare la carenza di parcheggi, destinata ad aggravarsi con i lavori in Piazza del Popolo;

-risulta d’altra parte che la ZTL sta determinando un incremento della sosta selvaggia, particolarmente sulla via A. Moro;

INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

1)-se non ritenga necessario, e in che tempi, sottoporre al Consiglio Comunale un bilancio della prima fase di applicazione della ZTL , comprensivo di dati quali la quantità delle sanzioni, e delle doppie sanzioni allo stesso veicolo nell'ambito della stessa giornata, e la loro evoluzione; la quantità e le caratteristiche per età e dimensioni del nucleo familiare delle persone residenti che

non hanno richiesto il permesso di accesso alla ZTL; l'andamento degli accessi al centro storico di San Miniato nei giorni feriali e festivi e nelle diverse fasce orarie;

2)-se non ritenga necessario prendere in considerazione una modifica degli orari della ZTL, in modo da finalizzarla maggiormente alla fruizione turistica dei beni culturali e ambientali di San Miniato;

3)-se non ritenga necessario adottare misure di maggiore gradualità, in modo da coordinare l'attuazione della ZTL con un piano organico di risistemazione degli accessi al centro storico, di salvaguardia dei diritti alla mobilità dei residenti e in particolare delle persone anziane, di incremento del numero dei parcheggi, anche per far fronte all'emergenza che sarà determinata su questo versante dagli imminenti lavori in Piazza del Popolo;

4)-se su tutto questo non ritenga necessario avviare una fase di consultazione con la Consulta territoriale di San Miniato e con le categorie e le loro associazioni, coinvolgendo il Consiglio e le sue articolazioni.