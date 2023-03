Arco di Castruccio, nuovo ciclo d'incontri con il professor Natali

Dopo il primo ciclo di incontri nell’anno passato dedicato all’arte locale, l’associazione culturale Arco di Castruccio di Montopoli ha di nuovo – con estrema soddisfazione – deciso di affidarsi all’ex direttore della Galleria degli Uffizi Antonio Natali per l’organizzazione di un secondo ciclo di incontri, che stavolta andranno avanti da marzo a giugno con 4 appuntamenti e altrettanti studiosi di alto livello.

“Ho scelto sulla base degli interessi che questi studiosi coltivano, oltre al fatto che li stimo e li ammiro – spiega Natali -. Vorrei insistere su una lettura dell’arte che non sia solo stilistica ma che si focalizzi sui contenuti: un’opera d’arte è una poesia che si esprime in figura e per apprezzarla non si può non conoscerne il contenuto. Purtroppo però la storia dell’arte si disinteressa del contenuto e spesso fa affidamento su sensazioni e impressioni, tra l’altro a secoli di distanza. Dall’altra parte entrare nei contenuti consente di ridurre le semplificazioni; gli studiosi che interverranno hanno scelto anche questa modalità di attenzione al contenuto”.

Questo il panel del secondo ciclo incontri a cura dell’ex direttore degli Uffizi: inizia proprio Natali il 10 marzo con “La Deposizione del Pontormo e le figurazioni eucaristiche nel Cinquecento”; a seguire un gradito ritorno il primo aprile con Andrea Baldinotti e “La Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci e il ritratto simbolico del Rinascimento”; terzo appuntamento il 12 maggio con Vincenzo Farinella con “Una flagellazione di Donatello perduta e ritrovata: problemi di iconografia”. Infine chiude Riccardo Spinelli il 9 giugno con “Oltre il visibile. Episodi figurativi nell’età medicea fra Seicento e Settecento”.

Il primo dei quattro incontri si svolgerà alle ore 18 del 10 marzo 2023 a Palazzo Grifoni (San Miniato), col patrocinio del Comune di San Miniato e di Montopoli, in collaborazione con la Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medio Evo; i luoghi degli altri incontri verranno resi noti più avanti. Il ciclo organizzato da Natali è reso possibile grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e degli altri sponsor Conad, Bertolini Marco Costruzioni, Chiara Cioni – Unipolsai, La Patrie, Menichetti Cioccolato.

Fonte: Arco di Castruccio di Montopoli