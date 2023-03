Ccn San Miniato, Settesoldi nuovo presidente

Il Centro Commerciale Naturale della città di San Miniato annuncia di aver rinnovato il proprio

Consiglio Direttivo nell’assemblea degli associati che si è tenuta lo scorso 30 gennaio.

Come previsto dallo statuto, l’assemblea ha eletto il proprio organo sociale composto da 11 membri

e che resteranno in carica per il biennio 2023-2024.

Il nuovo Consiglio è composto da Giovanni Settesoldi (presidente), Fabrizio Marino (vicepresidente),

Alessio Guardini (segretario e tesoriere), Caterina Malvezzi, Edi Gori, Alessio Cintelli, Samuele Senesi,

Emanuele Bertini, Paolo Fiaschi, Elena Bagni e Ciro Piscone.

Il gruppo risulta ben rappresentativo delle varie categorie di commercianti ed artigiani e si è messo

subito al lavoro con entusiasmo per definire i prossimi obiettivi.

L’associazione conta ad oggi 34 iscritti ed il primo compito che si prefigge è di allargare l’adesione a

tuƫ gli operatori del capoluogo e delle frazioni de La Scala e Ponte a Elsa.

Il neopresidente Giovanni Settesoldi, pubblicitario e imprenditore nel settore turistico, subentra a

Edi Gori che ha guidato la realizzazione di numerosi progeƫ negli ultimi due anni, pur tra le tante

difficoltà del nostro tempo, instaurando un rapporto collaborativo con gli enti e gli amministratori.

Oltre alle cariche istituzionali, il Consiglio ha individuato al suo interno delle cariche “operative” che

metteranno a disposizione la propria esperienza in settori specifici di competenza a beneficio di tutti.

SALUTI DI EDI GORI

Desidero ringraziare i commercianti per la fiducia e il buon rapporto che ci ha unito durante i quasi

tre anni della mia presidenza. È stato un piacere perché abbiamo costruito un bel gruppo che ha

contribuito a mettere le basi per il futuro consiglio.

Ringrazio l’amministrazione per il supporto e auguro al nuovo presidente di migliorare quanto fatto

finora e costruire tante cose buone per San Miniato e la nostra comunità.

Personalmente continuerò a far parte del Consiglio Direttivo e rimango a disposizione e sempre

presente per dare il mio supporto.

PENSIERO PER IL CCN DI GIOVANNI SETTESOLDI

Ci sono persone che ci stanno aspettando. Ci sono persone che non vedono l’ora.

O semplicemente ci sono persone che non sanno ma sono pronte e ne saranno fiere. È il nostro

turno, è un’occasione unica. La migliore.

Per affrontare una rinascita abbiamo bisogno gli uni degli altri ma non possiamo prescindere dalla

nostra individualità che ci contraddistingue e che ci ha resi unici.

Sembra pretenzioso ma sappiate che facciamo parte della storia di questo paese e, come questa

storia verrà scritta da ora in poi, dipenderà solo da ciò che faremo. Tuttavia, essere qui non significa

ancora aver vinto qualche cosa perché vi sarete accorti che nessuno regala niente, nemmeno chi

dovrebbe avere gli stessi interessi.

