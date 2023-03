CEV Cup, la Savino Del Bene batte Potsdam e vola in semifinale

La Savino Del Bene Volley vola in semifinale. Nella gara di ritorno dei quarti di finale di CEV Cup la formazione di coach Barbolini ha infatti battuto 3-1 lo Sport Club Potsdam, conquistando così il biglietto per il prossimo turno della manifestazione.

Vittoria netta quella colta dalla Savino Del Bene Volley, che ha dominato le prime due frazioni di gioco, conquistando il passaggio del turno dopo i primi due set.

In virtù della vittoria 3-0 ottenuta all'andata infatti, alla Savino Del Bene Volley bastavano appena due set vinti nella gara di ritorno per raggiungere la qualificazione.

Una qualificazione che, le ragazze della Savino Del Bene Volley, hanno conquistato subito nelle prime due frazioni di gioco: facendo loro il primo set per 25-17 e la seconda per 25-14.

Nel terzo set, con l'approdo alle semifinali già in pugno, coach Barbolini ha attuato un po' di turn over, dando spazio a Shcherban, Sorokaite e Alberti. Il set è stato combattuto fino all'ultimo punto, ma ad aggiudicarselo è stato un orgoglioso Potsdam.

Nel quarto set l'orgoglio non è però bastato alla squadra tedesca che, battuta per 25-17, è uscita sconfitta 3-1 dalla sfida.

MVP dell'incontro una Camilla Mingardi da 20 punti, protagonista di una gara condita anche da un ace e due muri vincenti, oltre che da un ottimo 61% in attacco.

Dopo questa la vittoria la Savino Del Bene Volley tornerà a concentrarsi sul campionato e sulla sfida di domenica contro la Reale Mutua Fenera Chieri.

Tra due settimane prenderanno invece il via le semifinali di CEV Cup, con la Savino Del Bene Volley che affronterà le turche del Turk Hava Yollari Istanbul.

La cronaca

Coach Massimo Barbolini conferma il 6+1 titolare visto in campo all'andata e si affida a Yao Di in regia, Antropova come opposto, Beliën e Washington come centrali, Zhu Ting e Pietrini in banda, con Castillo come libero titolare.

Lo SC Potsdam di coach Guillermo Naranjo Hernández scende in campo con van Aalen come palleggiatrice, Németh nel ruolo di opposto, con Savić e Cekulaev a comporre il tandem di centrali, Jasper e Emonts in banda e Jegdić come libero.

1° Set

Autoritario l'inizio della Savino Del Bene Volley, che si porta avanti sul 4-0 e obbliga al time out Potsdam. La progressione della formazione di Barbolini prosegue fino al 7-1 firmato da Antropova, poi Potsdam accorcia, arrivando fino al -4 (9-5). La Savino Del Bene Volley allunga ancora fino al 12-5 e Potsdam è chiamata nuovamente a spendere un time out. Dopo la pausa la formazione tedesca riesce nuovamente ad accorciare, segnando il 15-11 con l'ace di Németh. Con Potsdam a sole quattro lunghezze di distanza, tocca a Barbolini spendere un "tempo" e la pausa fa bene alla Savino Del Bene Volley che, con l'ingresso in campo di Di Iulio e Mingardi, torna a segnare. Proprio Mingardi prende per mano le compagne di squadra e segna cinque punti decisivi per conquistare il set (25-17).

2° Set

La Savino Del Bene Volley balza al comando del set sin dalle fasi iniziali, trovando il 6-3 con un muro di Zhu Ting. Poco dopo la squadra di Barbolini è sul +4 e il Potsdam deve ricorrere ad un nuovo time out. La squadra tedesca non riesce comunque ad invertire l'inerzia del set e anzi la Savino Del Bene allunga con Pietrini e due muri consecutivi (13-7). Con tre punti consecutivi Potsdam torna sul -3 e l'ace di Savelkoel (16-13) obbliga Barbolini al time out. Dopo il "tempo" la Savino Del Bene Volley produce un allungo deciso e con Mingardi ancora protagonista si porta di nuovo sul +7 (21-14). Il set si chiude poco dopo con il risultato di 25-14.

3° Set

Nel terzo set coach Barbolini attua un po' di turn over, inserendo Sorokaite, Alberti e Shcherban. Con i cambi la Savino Del Bene Volley, almeno inizialmente, perde un po' di ritmo e Potsdam ne approfitta per andare al comando (2-7). Nuovo time out per Barbolini ed inizia la rimonta con Mingardi e Alberti che riportano la Savino Del Bene Volley a sole due lunghezze di distanza dalle avversarie (9-11). Coach Hernández ferma la gara, ma dopo il time out la sua squadra non riesce comunque a scappare ed anzi Washington acciuffa il pareggio sul 15-15. Il set diventa dunque una sfida punto a punto e solo nel finale di frazione Potsdam riesce a prendere un vantaggio di due punti. Sul 22-24 Barbolini chiama ancora un time out, ma Potsdam riesce a sfruttare il vantaggio e ad imporsi per 22-25.

4° Set

Anche nel quarto set Potsdam si porta avanti (0-2), ma la Savino Del Bene Volley recupera prontamente (2-2). Mingardi è una forza motrice e porta le sue compagne sul +2 (6-4), mentre Sorokaita con un ace scrive 12-9. Potsdam non si arrende e con l'ace di Savelkoel si porta sul -2 (16-14), costringendo Barbolini al time out. Dopo la pausa arrivano due punti consecutivi per la Savino Del Bene Volley e tocca quindi a Potsdam utilizzare un nuovo time out. La pausa voluta da Potsdam non cambia l'incontro e anzi la Savino Del Bene Volley allunga fino al 25-17 messo a terra da Washington.

Coach Barbolini post partita: "Molto brave le ragazze. Abbiamo saputo chiudere la partita. Queste sono gare in cui se perdi il primo set, o parti male, rischi di complicarti la vita da solo. Noi invece siamo stati bravi a partire molto forte ed i primi due set li abbiamo vinti nettamente. Perdere il terzo set ci sta, perchè per chi entra in corso d'opera non è mai facile trovare il giusto ritmo. Una volta trovato abbiamo conquistato la vittoria. Un nuovo successo che ci rende molto contenti."

Savino Del Bene Volley - SC Potsdam 3-1 (25-17, 25-14, 22-25, 25-17)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 4, Alberti 5, Beliën 4, Zhu Ting 11, Pietrini 4, Merlo, Mingardi 20, Yao Di 3, Shcherban 2, Angeloni (L2) n.e., Washington 9, Antropova 12, Castillo (L1), Di Iulio. All.: Barbolini.

SC Potsdam: Savelkoel 14, Hetmann n.e., Savic 7, Jasper 2, Leweling 2, van Aalen 3, Reesink (L2), Maase n.e., Nemeth 9, Cekulaev 7, Jegdic (L1), Emonts9, Dokic 1.All.: Naranjo Hernández.

Arbitri: Slobodan Kovacevic (MNE) - Jasmin Husejnovic (BIH)

Durata: 1 h 33' (22', 20', 28', 23')

Attacco: 45 % - 37%

Ricezione Pos. (Prf.): 43% - 35% (27% - 20%)

Muri: 14-8

Ace: 7-5

Spettatori: 800

MVP: Mingardi

Fonte: Savino Del Bene Volley - Ufficio stampa