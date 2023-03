Cosmetici privi di etichetta, nei guai negoziante a Pontedera

Nel comprensorio della Compagnia Carabinieri di Pontedera (PI), i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno,

nell’ambito dei servizi di controllo sulle attività di rivendita, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un esercente.

All'uomo è stata contestata il possesso, ai fini della commercializzazione, di prodotti cosmetici preconfezionati (saponi e tinture per capelli di vario tipo e colore) sprovvisti delle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in lingua italiana.

Nella circostanza, i militari hanno proceduto al sequestro cautelare di 35 confezioni dei citati prodotti ed elevata una sanzione amministrativa pari a 1000 euro.