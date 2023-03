Craft the Leather, premiati accessori per viaggiare con l'essenziale

Il vincitore della nona edizione del concorso internazionale Craft the Leather , promosso dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale e rivolto a giovani designer, è l'olandese Wout Speyers dell'Istituto René Van den Berg Academy (Hoofddorp Paesi Bassi) con la collezione " The World is a Natural Product ".

A decretarlo sono state le votazioni espresse dalla Giuria tecnica che si sono aggiunte a quelle del pubblico raccolte a Lineapelle e sui canali social del Consorzio.



Al termine di uno stage presso il Consorzio, Wout Speyers ha presentato una capsule collection composta da tre accessori che invitano a "viaggiare con l'essenziale", realizzati interamente in pelli conciate al vegetale messe a disposizione dalle aziende associate. In particolare:



La borsa "Viaggia leggero" multifunzionale da viaggio dove la silhouette del classico bauletto da medico si incontra con una sella da bicicletta. " In questa borsa - spiega Speyers - vengono utilizzati solo materiali che appartengono al nostro equilibrio naturale; pelle (a umido), compensato di aeroplano leggero (piegato) e sughero. Ma c'è un altro messaggio ancora: vivi con leggerezza, viaggia con poco e prenditi del tempo per riflettere. Per integrare il subconscio nella vita di tutti i giorni.".



La Scarpa double è la proposta innovativa della calzatura scomponibile costituita da una tomaia modello Oxford e da una pantofola. Efficiente, multifunzionale, adatta a tutte le esigenze vuole essere anche un invito a godere della tranquillità.



Il Mappamondo dove i continenti interamente cuciti a mano, e a rilievo, mettono in risalto la duttilità della pelle al vegetale e l'arte dei Maestri artigiani: "C'è un luogo in cui il rispetto ha sempre fatto parte della vita quotidiana. In Toscana gli artigiani producono pelle fin dal medioevo. Conciata al vegetale, senza metalli pesanti. Pelle morbida naturale e persistente. È ora di smettere di giocare con la terra e di mettere il mondo su un piedistallo", aggiunge Wout Speyers