Un immobile confiscato alla criminalità da acquisire a Castelfranco

Il Consiglio comunale di Castelfranco si riunirà lunedì 6 marzo alle 18.30 in sala consiliare del municipio. Ecco i punti all'ordine del giorno.
1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.
2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.
3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 22.12.2022.
4. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI TRA I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, FUCECCHIO E SANTA CROCE SULL’ARNO - APPROVAZIONE.
5. AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PROGRAMMA COMUNALE PER GLI IMPIANTI DI RADIO COMUNICAZIONE – ANNO 2023 – COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO.
6. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’, SITI NELLA FRAZIONE DI VILLA CAMPANILE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011 N. 159.
7. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA “UNITI PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “RIPRISTINO NELLA LEGGE DI BILANCIO DEL CONTRIBUTO AFFITTI E DEL FONDO PER LA MOROSITA’ INCOLPEVOLE”.
8. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA “UNITI PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “I DIRITTI NEGATI DELLE DONNE – FOCUS – IRAN ED AFGHANISTAN”.
Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa
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