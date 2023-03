Investire nel mattone, ecco i quartieri più interessanti a Firenze

Le agenzie del Gruppo Tecnocasa segnalano, ormai da diversi mesi, un ritorno all’investimento immobiliare anche in seguito ai timori legati all’inflazione che sta incidendo sul potere d’acquisto dei risparmiatori. Sono diverse le opportunità che il mercato immobiliare residenziale può offrire a seconda del budget che si ha a disposizione, vediamo quali possibilità considerare.

Nel capoluogo toscano una delle zone più interessanti è quella di Novoli-Baracca dove ci sono diverse facoltà universitarie e il Tribunale, motivo per cui la domanda di abitazioni in affitto è sempre molto elevata. Un trilocale usato richiede un investimento intorno a 238 mila € ed essere affittato a 7800 € all’anno. Tra i quartieri in spolvero negli ultimi tempi c’è Puccini dove continuano i lavori nell’ex area Manifattura Tabacchi da cui si sono ricavate strutture residenziali e commerciali. Ci sarà anche il Polimoda e l’Accademia delle Belle Arti che ha trasferito qui diverse aule, l’Istituto dei Mestieri LVMH e lo studentato di Hines. Si segnala una discreta presenza di investitori alla ricerca di tagli da frazionare. Un bilocale in buono stato costa intorno a 163 mila € e mensilmente si affitta a 600-700 € al mese. Ci sono anche diversi investitori che realizzano affitti turistici e B&B.

Città - zona Medio usato

(al mq) Medio nuovo

(al mq) Canone mensile

bilocale Canone mensile

trilocale

Firenze-Baracca- Novoli 2500 € 3000 € 600 € 650 €

Firenze – Puccini 2700 € 3600 € 650 € 750 €