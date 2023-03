Lavoro, il Comune di Empoli assume un istruttore direttivo

Il Comune di Empoli ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Amministrativo Direttivo” Categoria D – Posizione Economica D1

– CCNL Funzioni Locali per il Servizio Programmazione e Controlli con riserva di un posto per

categorie protette.

La figura ricercata dovrà possedere conoscenze in campo amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla programmazione, al sistema dei controlli degli enti locali e alle partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche.

La figura professionale dovrà essere in possesso delle seguenti conoscenze tecniche e competenze

trasversali che saranno oggetto di valutazione nelle prove di concorso:

a) Conoscenze tecniche:

• Normative vigenti applicabili agli Enti Locali, in particolare:

• Ordinamento degli Enti Locali;

• Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;

• Programmazione, gestione, controllo e rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale;

• Diritto delle società (libro V dal titolo V al XI del Codice civile)

• Legislazione in materia di società partecipate pubbliche

• Ragioneria generale ed applicata alle aziende pubbliche

• Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

• Trasparenza, accesso civico e obblighi di pubblicazione

• Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

• Attività contrattuale e di affidamento di lavori, di beni e di servizi delle pubbliche amministrazioni;

• Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

• Tutela dei Dati Personali

• Lingua inglese

• Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, con riferimento

anche al processo di innovazione digitale della Pubblica Amministrazione

b) Competenze trasversali riconducibili all’area cognitiva relative a competenze collegate alla capacità di analizzare e risolvere problemi nonché la capacità di pensare autonomamente e di pervenire a valutazioni funzionali sulla base di un pensiero razionale, intelligenza pratica, pensiero anticipatorio, sintesi, incluse le capacità logico-deduttive e matematiche.

E' possibile candidarsi entro le 23.59 del 30 marzo 2023. Si consiglia di redigere la domanda di partecipazione alla selezione non in prossimità della scadenza.

Il bando completo è scaricabile qui.