Prende forma la seconda edizione della ‘Ciclostorica La Lastrense’

Presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati la seconda edizione della ‘Ciclostorica La Lastrense’ organizzata dal Gruppo Sportivo Tre Emme di Lastra a Signa, in programma il prossimo 19 marzo con partenza e arrivo a Lastra a Signa dopo aver attraversato i comuni di Scandicci, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa e Montelupo Fiorentino attraverso le colline fiorentine. La ciclostorica farà anche da partenza al 12° Giro d’Italia d’Epoca (prima volta in Toscana) ed è valevole anche come prova della Coppa Toscana Vintage e della manifestazione Giro d’Italia Unione Nazionale Veterani dello Sport. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa, con il patrocinio della Regione, della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Lastra a Signa, Scandicci, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa e Montelupo Fiorentino.

Oggi a Palazzo Strozzi Sacrati sono intervenuti il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, il consigliere regionale Fausto Merlotti, il vicepresidente della Tre Emme-La Lastrense Mauro Caverni e Gianni Taccetti in rappresentanza dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Le Signe.

“Un appuntamento importante non soltanto per i territori in cui si svolge – ha detto il presidente Eugenio Giani, portando il suo saluto – ma per tutta la Toscana. Dopo il successo della precedente edizione torna questo evento all’insegna dello sport, dell’identità e della cultura di questa parte di Toscana. Iniziative come questa si reggono sul lavoro di tanti volontari che ne rendono possibile l’organizzazione”.

“Siamo al secondo anno – ha spiegato il sindaco Bagni - e siamo perciò chiamati a fare meglio. Un anno fa parteciparono 350 persone e mi risulta, a iscrizioni ancora aperte, che questo numero sarà superato con partecipanti che arriveranno anche da altre regioni. Per Lastra a Signa sarà un momento importante, grazie soprattutto al grande lavoro dei volontari e a quello di rete realizzato insieme agli altri comuni coinvolti. Un'opportunità per immergersi nelle bellezze e nella cultura del territorio”.

“Vorrei ringraziare la Regione – ha aggiunto il consigliere regionale Merlotti – per dare ospitalità alla presentazione di un evento a cui tengo in modo particolare perché si svolge in zone a me care e alle quali sono molto legato. Un grazie che estendo a tutte le associazioni e ai volontari che ne permettono l’organizzazione”.

“Una manifestazione che unisce sport, volontariato e solidarietà – ha proseguito Gianni Taccetti – grazie anche al ricco programma di eventi collaterali: dalla ‘Pedalata Rosa’ al mercatino vintage oltre a presentazioni di libri, incontri, eventi per bambini, concorsi a premi che animeranno Lastra a Signa per due giorni, 18 e 19 marzo”. “Non è soltanto una pedalata – ha detto Mauro Caverni –, ma è ritrovarsi con gli amici, con bici e abbigliamento d’epoca. Non è una corsa ma un modo per intrattenersi e immergersi nel paesaggio delle colline fiorentine”.