Ragazzina aggredita ad Arezzo, parlano i legali delle cinque minorenni coinvolte

"Non c'è stato un agguato. E' stata una lite degenerata in rissa nel peggiore dei modi, per motivi che devono essere chiariti".

Così, in una nota, i legali che rappresentano cinque minorenni coinvolte nell'aggressione a una ragazzina di 11 anni colpita da una ventina di adolescenti, il 18 febbraio in centro ad Arezzo. La squadra mobile ha identificato e ascoltato le cinque adolescenti, ma a preoccupare gli avvocati sono le minacce che queste stanno ricevendo.

"Il fatto è grave — continuano — ma esiste un altro tipo di violenza ancor più grave di quella che ha avuto luogo verso tutti i soggetti coinvolti, che stanno subendo ora aggressioni e minacce quotidiane in rete".