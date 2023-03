Rapinano ferramenta a Poggibonsi armati di mannaia, denunciati in Valdera

Per una rapina in un negozio di ferramenta a Poggibonsi armati di mannaia presa da uno scaffale, i carabinieri sono riusciti a trovare nell'area della Valdera i due presunti responsabili.

Il fatto era avvenuto il 24 febbraio scorso. All’ora di pranzo due uomini a bordo di un furgoncino di proprietà della ditta per cui lavoravano, si erano fermati davanti ad una ferramenta di Poggibonsi con lo scopo di introdursi nel negozio, ancora chiuso per la pausa pomeridiana. Dopo aver forzato ed essere entrati da una porta laterale, erano andati a colpo sicuro al registratore di cassa non sapendo che, nel retro bottega, c’era uno degli impiegati intento a consumare il pranzo.

Il dipendente, attirato di rumori, ha tentato di fermare i due, arrendendosi solo su minaccia del malvivente che aveva preso una mannaia dallo scaffale. Da lì la fuga.

Dopo sole 3 ore, grazie al pianto antirapina dei militari attivato in tutti i comandi limitrofi, i due sono stati fermati dai carabinieri di Pontedera in provincia di Pisa. La refurtiva è stata recuperata e i due sono stati denunciati per rapina impropria a mano armata.