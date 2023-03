Rapinato con lo spray urticante alla stazione di Lucca, due arresti

Due marocchini di 15 e 18 anni sono stati arrestati dalla polizia di Lucca per una rapina avvenuta nei pressi della stazione. La vittima della rapina è un 21enne, che è stato minacciato e rapinato alle 3 di questa notte mentre era in attesa del treno per tornare a casa. E' stato avvicinato da tre persone che gli hanno chiesto una sigaretta. Il giovane ha risposto picche in quanto non fumatore, e allora i tre gli hanno chiesto con insistenza la tessera sanitaria per poter acquistare un pacchetto dal distributore automatico. Quando lui si è negato, gli è stato spruzzato addosso dello spray al peperoncino in faccia. Impaurito e accecato il ventenne è scappato verso i binari ma poi è stato raggiunto dai tre i quali colpendolo al volto l'hanno derubato dello zaino, del cellulare degli auricolari che aveva addosso. Alla richiesta di sbloccare il cellulare il ventenne si è negato, e allora è stato colpito da un nuovo spruzzo di spray urticante ma il giovane si è parato con il braccio. La volante è intervenuta quando due dei rapinatori si sono allontanati in piazza Curtatone, allertati dalla madre dell'amico con cui il rapinato era al telefono poco prima. I due sono stati arrestati per rapina. Il diciottenne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Lucca in attesa di convalida da parte del gip mentre il minore è stato accompagnato a Firenze a disposizione del Procuratore presso il Tribunale dei minori. Indagini in corso per risalire al terzo aggressore.