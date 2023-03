Studenti del Roncalli e del carcere di Ranza insieme nello studio delle energie rinnovabili

Un pomeriggio intenso, significativo e partecipato nella casa circondariale di Ranza per gli studenti della 4A del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell’IIS Roncalli che hanno avuto modo di gemellarsi con gli studenti della scuola carceraria del corso turismo dell’IIS Roncalli. L’evento tenutosi martedì 28 febbraio, alle 16.30, nella casa circondariale di Ranza si è svolto in occasione della premiazione in merito alla partecipazione degli studenti al "BLUE DEAL for the future-school contest", promosso dal progetto europeo Blue Deal finanziato dal programma Interreg Med. Presenti, oltre agli studenti dell’IIS Roncalli, classe 4Als e studenti della classe seconda del corso Turismo della sede carceraria, il Dirigente Scolastico dell’IIS Roncalli Gabriele Marini, i docenti Pietro Centorrino, Viviana d’Agostino, Fabio Ionta, Irene Tosato, Elisa Tozzetti, il Direttore della casa circondariale di Ranza, Dott. Giuseppe Renna, l’assessora alle politiche sociali e dell’inclusione del Comune di San Gimignano, Daniela Morbis, le Docenti Nadia Marchettini e Nicoletta Patrizi di Ecodynamics Group dell’Università degli Studi di Siena, il gruppo di ricerca promotore dello school contest nell’ambito di "Blue Deal". L’obbiettivo del progetto, concluso da poco, è stato quello di favorire uno sviluppo sostenibile e inclusivo delle aree costiere del Mediterraneo, supportando e promuovendo lo sviluppo delle Blue Energy. La consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e del coinvolgimento degli studenti come parte attiva per lo sviluppo di energie rinnovabili, nello specifico delle energie dal mare, hanno spinto i partner del progetto ad organizzare questo contest europeo, raggiungendo una eccellente partecipazione delle scuole e ottimi risultati.

Gli studenti della scuola carceraria di Ranza hanno infatti ricevuto, durante la premiazione che si è svolta per la conferenza finale del progetto a Ravenna lo scorso 18 maggio, la menzione d’onore per il lavoro coordinato dai prof. Pietro Centorrino, una piattaforma galleggiante che produce energia elettrica sfruttando il vento e il moto ondoso. Non avendo potuto partecipare alla premiazione a Ravenna, gli studenti della sede carceraria hanno avuto l’opportunità di essere premiati ieri, in un momento organizzato ad hoc grazie alla collaborazione tra IIS Roncalli, Casa circondariale di Ranza e l’Università di Siena con la partecipazione di Ecodynamics Group.

L’incontro è iniziato con la lettura teatralizzata di un immaginario colloquio tra due navi scuola, la Amerigo Vespucci e la Blue Deal, la nave scuola del futuro. Durante la lettura si sono alternate le voci dei ragazzi della 4Als e degli studenti della scuola carceraria di Ranza. Centrale è stata poi la presentazione, da parte degli studenti della sede carceraria, del lavoro che ha ricevuto la menzione speciale del progetto Blu Deal, un prototipo per produrre energia rinnovabile. La struttura è pensata per avere un impatto minimo sull'ecosistema marino ed è stata progettata per supportare la creazione di comunità energetiche sulla costa. A concludere, la consegna degli attestati da parte delle referenti del progetto Blue Deal di Ecodynamics Group.

"Chi apre le porte di una scuola chiude una prigione. Questa frase di Victor Hugo descrive perfettamente quanto si cerca di realizzare con la scuola carceraria all’interno dell’istituto di Ranza. – commenta il Direttore del Carcere Dott. Giuseppe Renna - Durante la bellissima manifestazione della presentazione del progetto è emerso in maniera chiara come una scuola che funziona non solo sa trasmettere competenze importanti agli alunni, ma, coinvolgendoli con progetti innovativi, li trasforma in cittadini del futuro. E questo vale a maggior ragione per gli studenti di Ranza dove grazie alle abilità ed alla forte motivazione degli insegnanti e del dirigente del Roncalli questo fondamentale obiettivo istituzionale è stato raggiunto".

"Il progetto BLUE DEAL è un progetto di cooperazione territoriale, finanziato nell’ambito del programma europeo INTERREG-MED. Il progetto è stato implementato con un concetto chiave al centro: partecipazione. La partecipazione è il prerequisito affinché si possa parlare di sviluppo e in particolare di sviluppo sostenibile. Gli studenti sono i cittadini del futuro, per tale motivo durante il progetto BLUE DEAL abbiamo dedicato un’attività specifica per coinvolgerli e sensibilizzarli su una tematica attuale di primaria importanza. Ringraziamo i docenti dell’Istituto Roncalli per essersi fatti promotori del contatto con i docenti della casa circondariale di Ranza e aver esteso le attività anche agli studenti in carcere. Il premio che il comitato internazionale ha deciso di riservare agli studenti di Ranza è la menzione speciale, a testimonianza del loro impegno, della bontà del loro progetto, che sottolinea l’importanza della cooperazione in ogni ambito. Sicuramente la partecipazione anche degli studenti di una classe della casa circondariale di Ranza ha contribuito in maniera rilevante al raggiungimento degli obiettivi di Blue Deal, mettendo in contatto realtà diverse della società – commentano Nadia Marchettini e Nicoletta Patrizi di Ecodynamics group - È stato un pomeriggio intenso e significativo per noi di Ecodynamics group. È stato bello e importante poter premiare, a nome di tutti i partner del progetto, gli studenti di Ranza, come avevamo fatto con gli altri studenti a Ravenna in occasione della conferenza finale".

"Per noi è stata un’esperienza unica e particolare. – commentano le studentesse e gli studenti della 4ALS - Sinceramente ci ha colpito positivamente sia il clima sereno che abbiamo percepito sia il desiderio e passione profonda degli studenti del carcere di riscattarsi attraverso lo studio. Stiamo già pensando di dare seguito a questo gemellaggio perché ci sembra che il valore di questo scambio sia proficuo e significativo per tutti. Simbolico di una società sostenibile".

"Un’esperienza importante e formativa per tutti i nostri studenti, sia per quelli della 4als che per quelli della sede carceraria – commenta il Dirigente Scolastico del Roncalli Gabriele Marini - ringrazio il Direttore della casa circondariale di Ranza, Dott. Giuseppe Renna, per la fattiva collaborazione nell’organizzazione di questo pomeriggio che ben rappresenta la funzione rieducativa della scuola in carcere. Ringrazio anche ricercatori di Ecodynamics Group dell’ Università di Siena per la promozione di un progetto interessante come quello Blue Deal, al quale alcune classi del nostro istituto hanno aderito nell’ambito delle azioni messe in campo come scuola aderente alla rete delle scuole green e attenta all’ambiente e a tutti gli ecosistemi. L’incontro è stato molto emozionante e toccante, oltre ad essere significativo, per ciò che ha rappresentato in termini di educazione alla sostenibilità ambientale e soprattutto per ciò che ha rappresentato per gli studenti della scuola carceraria che hanno così potuto far “uscire” le loro idee progettuali al di fuori della casa di reclusione e per le studente e gli studenti della IV liceo scientifico delle scienze applicate per aver avuto la possibilità di confrontarsi con la realtà del carcere, oltre a partecipare al contest europeo del Blue Deal. Un’iniziativa a più dimensioni, da ripetere".

Fonte: Istituto Roncalli