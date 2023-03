Teatro Amatoriale Castelfranco, una tradizione lunga 27 anni

Il teatro amatoriale di qualità torna sul palco di Castelfranco di Sotto.

Riparte sabato 4 marzo la XXVII edizione di Vetrina Teatro, la rassegna/concorso di teatro amatoriale del Teatro della Compagnia organizzato dal Comune di Castelfranco di Sotto insieme al Gruppo Teatrale Four Red Roses, che proseguirà fino al 23 aprile 2023.

Risate, suspense, commozione, stupore: gli spettacoli tornano ad emozionare, divertire e intrattenere il pubblico ormai affezionato alla rassegna di teatro amatoriale castelfranchese in sei serate da non perdere.

Commedie, drammi, intrattenimento di qualità. Un programma che riesce ad accontentare sia chi ha voglia di una serata di leggerezza, sia chi cerca una fonte di ispirazione per nuove riflessioni. Storie di vita vissuta, divertenti ritratti umani, racconti di episodi storici e temi di attualità sono affrontati ogni volta in modo diverso.

Il primo spettacolo a salire sul palco, sabato 4 marzo, è il classico “Il Malato Immaginario di Molière”, un racconto ironico che diverte grazie ad una comicità irriverente e senza tempo. La pièce è portata in scena dalla Compagnia dei Nove APS – ETS di Firenze. Sabato 18 marzo è la volta dello spettacolo “Niente progetti per il futuro” di Francesco Brandi, interpretato dalla compagnia Futura Teatro di Firenze. Uno spettacolo comico e surreale, che cerca di raccontare con i toni della leggerezza e del paradosso una società in crisi, dove i valori dell’uomo appaiono lisi e sfilacciati sullo sfondo di un progressivo impoverimento spirituale.

Sabato 25 Marzo sale sul palco la commedia brillante “Rumors” di Neil Simon, portata in scena dal Laboratorio teatrale III Millennio di Cengio (SV). Un crescendo di situazioni disperate, improbabili e tragi- comiche. La rassegna prosegue, sabato 1 aprile, con lo spettacolo “Dritto al cuore” di Patrizio Cigliano e interpretato dalla compagnia Teatro del sorriso di Ancona. Una storia emozionante che vede protagonisti un colonnello dell’esercito israeliano e un combattente palestinese, in un dialogo teso e viscerale che prende vita nel clima claustrofobico di una cella, tra politica e profonda umanità.

Sabato 15 aprile si torna a ridere di gusto con “Natale in Casa Cupiello”, un classico di Eduardo De Filippo portato in scena dalla compagnia Luna Nova di Latina. Una commedia, dove non mancano battute divertenti ma anche significative e indimenticabili come “Ti piace' o presebbio…” è un autentico spaccato di realtà della Napoli del secondo dopoguerra.

Chiude la rassegna uno spettacolo fuori concorso, in programma domenica 23 aprile alle ore 17,00 “Il Baciamano” di Manlio Santanelli, che vedrà salire in scena il Gruppo d’Arte Drammatica Città di Pistoia. Il racconto di una vicenda assurda vissuta con un’ironia tutta napoletana espressa in un linguaggio impastato tra il dialetto e l’italiano, che fa oscillare l’azione rappresentata tra il tragico e il comico.

La stessa domenica 23 aprile - giornata a ingresso gratuito - si svolgerà la premiazione finale della rassegna (alle ore 18,30).

Il concorso

I premi, assegnati secondo la votazione di una Giuria selezionata, composta da 5 esponenti culturali del territorio, saranno i seguenti:

- Premio IntesaTeatro Amatoriale allo Spettacolo,

- Premio all'Attore,

- Premio alla Regia,

- Premio alla Scenografia,

- Premio Speciale della Giuria.

A questi va aggiunto il Premio di Gradimento del pubblico, assegnato dagli spettatori che esprimono la loro valutazione di preferenza alla fine di ogni spettacolo cui assistono.

Il coinvolgimento del pubblico in ogni spettacolo è fondamentale. Al termine di ogni messa in scena infatti, nell’azione tesa alla promozione della rassegna e alla fidelizzazione del pubblico, sarà attivata “l’intervista alla compagnia”, condotta dalla giornalista Marilena Bolognesi di Radio Bruno, intervista finalizzata a rendere più consapevole il pubblico nella fruizione e lettura degli spettacoli.

Nelle sere degli spettacoli i fotoamatori del Circolo fotografico de la “Fototeca” scatteranno una serie di foto di scena. In occasione della serata della premiazione sarà allestita (con foto selezionate) la Mostra fotografica “ Scatti in vetrina “- 6^ ‘Edizione 2023.

INFO

Orario: 21,15

Prezzo biglietti: platea € 8,00, galleria € 6,00

Abbonamenti: Vetrina Teatro €. 35,00 (n° 5 spettacoli)

Prevendita e acquisto

- Azienda speciale (dal 23 febbraio): Via Mazzini, 13 - tel. 0571 487235

dal lunedì al venerdì: 9,30 -12,30

- Teatro (da sabato 4 marzo): Via Dante Alighieri, 28

Sabato: 9.30 - 12,30 / 18.00 - 21,00 – cell.3395271841

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa