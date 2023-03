Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti in trasferta a Siena

Dopo Cecina un’altra big. Domenica alle ore 18 l’Abc Solettificio Manetti sarà ospite della Virtus Siena, secondo scontro diretto consecutivo, per la settima giornata del girone di ritorno (arbitri Rossetti di Rosignano Marittimo, Natucci di Bagni di Lucca).

Una partita che, come sempre accade per la sfide tra Abc e Virtus, non ha bisogno di tante presentazioni perchè si presenta da sola. Per la storia, per i trascorsi, per gli ex, per la classifica.

In quaranta minuti sono racchiuse tantissime motivazioni, sia da una parte che dall’altra. Ad iniziare dalla classifica, con la Virtus diretta inseguitrice dei gialloblu a due sole lughezze di distanza, passando per gli ex, che renderanno questo match ancora più sentito: Alessandro Nepi e Alessandro Pucci, entrambi con importantissimi trascorsi in maglia Virtus, senza dimenticare Giuliano Delli Carri, che nel settore giovanile virtussino è cresciuto.

Guidata da coach Filippo Franceschini, la compagine rossoblu rappresenta uno dei roster indiscutibilmente più competiti del campionato, a maggior ragione dopo il mercato invernale che ha portato in dote alla Virtus tre rinforzi dal piano di sopra: l’ala Fabio Dal Maso dall’Use Empoli, il centro David Paunovic dalla Virtus Cassino e l’esterno Dominic Laffitte da Herons Montecatini. Tre innesti che vanno ad inserirsi all’interno di un organico ormai coeso e compatto che può contare sull’esperienza dei vari Bianchi, Imbrò, Bartoletti, Olleia e Calvellini solo per citarne alcuni, cui in estate si sono uniti l’esterno Banchero, con trascorsi non solo in B e in C ma anche in Legadue, e l’ala Berardi, reduce dalla passata stagione in maglia Biancorosso Empoli.

Di fronte ad una vera e propria corazzata, e in un PalaVivaldi che si prospetta infuocato, le motivazioni dell’Abc di coach Walter Angiolini saranno però fortissime. Dopo la sconfitta contro Cecina la settimana gialloblu è stata scandita dalle incognite e dalle difficoltà legate all’infermeria ma anche da una grande e solidissima certezza: non si molla. Un gruppo che ha fatto e continua a fare quadrato intorno all’emergenza ma che sullo spirito e sulla compattezza sta trovando le risposte per superare l’ennesimo momento di difficoltà. Crederci sempre, mollare mai.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa