Claudio Bisio a Castelfiorentino, doppietta a teatro con La mia vita raccontata male

Attore, conduttore televisivo, comico, cabarettista, doppiatore e umorista, Claudio Bisio è un artista a tutto tondo capace di cimentarsi con successo in contesti e generi diversi.

Stavolta è protagonista, in teatro, de “La mia vita raccontata male”. Lo spettacolo, davvero imperdibile, fa parte della stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che prosegue con successo il cammino 2022/2023.

Martedì 7 e Mercoledì 8 Marzo alle ore 21,00 sono previste due repliche dello spettacolo

“La mia vita raccontata male ” di Francesco Piccolo, interpretato, appunto, da Claudio Bisio.

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, “La mia vita raccontata male”, ci segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali. Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana in una eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e giocosamente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla famiglia o alla paternità, dall’Italia spensierata di ieri a quella sbalestrata di oggi, fino alle scelte professionali e artistiche che inciampano in Bertolt Brecht o si intrecciano con Mara Venier, lo spettacolo, montato in un continuo, perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, racconta “male”, in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso, concorre a fare di noi quello che siamo.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà, invece, Mercoledì 29 Marzo con “Tre uomini e una culla”, con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana.

Martedì 7 e Mercoledì 8 Marzo ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

LA MIA VITA RACCONTATA MALE

di Francesco Piccolo

con Claudio Bisio e i musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino

Regia di Giorgio Gallione

Scene e Costumi: Guido Fiorato

Luci: Aldo Mantovani

Produzione: Teatro Nazionale Genova

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 20

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 18 /ridotto € 16

Biglietto futuro under 35 € 8

Loggione € 8

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino