Consiglio comunale a Empoli, Mantellassi: "Cordoglio per le vittime sulle coste calabresi"

Una riflessione e un minuto di silenzio. Il Consiglio comunale di Empoli, nella seduta di giovedì 2 marzo 2023, si è aperto con una richiesta del gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune a cui si sono uniti i gruppi di maggioranza, per esprimere il profondo, doveroso e unitario cordoglio rispetto a quanto nei giorni scorsi si è consumato sulle coste calabresi. Alle parole è seguito un minuto di raccoglimento nel silenzio dell’aula.

«Ogni volta torniamo nel dolore di tragedie come quelle accadute pochi giorni fa a centocinquanta metri dalle coste calabresi – ha affermato Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale -.

Doveroso e unitario cordoglio rispetto a una tragedia così immane. Credo siamo tutti d’accordo sul valore profondo di ogni singola vita umana su quante vite sono state lasciate da sole. La vita, unica e così preziosissima, è finita così presto velocemente per tante persone, in modo doloroso e ingiusto a pochi metri dalla vicinissima Italia e dalla vicinissima Europa. Questo non è più accettabile e non è accettabile nemmeno pensare di dare la colpa ai morti stessi dicendo che non dovevano partire. Pensiamo quanto deve essere peggiore l’alternativa se si arriva a mettere a rischio la propria vita per la sola speranza. Allora è un nostro diritto vivere la terra per intero, spostarsi e cercare un futuro dove si ritiene sia migliore».

Prima della discussione dei punti all’ordine del giorno, è stata illustrata dal gruppo Questa è Empoli una domanda di attualità sulla questione del Tribunale di Empoli, a cui sono seguiti i lavori consiliari con la discussione delle delibere e infine, le mozioni.

Ecco gli esiti delle votazioni:

3.Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024. Primo aggiornamento. Approvata con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli), nessun contrario e 9 astenuti (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Premier, M5S, Misto, Buongiorno Empoli-Fabricacomune).

4.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 16 del 25.11.2022. Approvazione.

Approvato con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli), nessun contrario e 9 astenuti (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Premier, M5S, Misto, Buongiorno Empoli-Fabricacomune).

5.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.19 del 29/12/2022. Approvazione.

Approvato con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli), nessun contrario e 9 astenuti (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Premier, M5S, Misto, Buongiorno Empoli-Fabricacomune).

6.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n.1 del 30/01/2023. Approvazione.

Approvato con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli), nessun contrario e 9 astenuti (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Premier, M5S, Misto, Buongiorno Empoli-Fabricacomune).

Al termine delle delibere sono state discusse le mozioni:

7.Mozione presentata dai consiglieri comunali Leonardo Masi, Andrea Poggianti, Andrea Picchielli, Anna Baldi, Vittorio Battini relativa al raddoppio ferroviario della tratta Empoli-Granaiolo.

È stata approvata all’unanimità nelle premesse e nelle impegnative al primo punto. Mentre il secondo punto dell’impegnativa è stato respinto con 14 voti contrari (Partito Democratico e Questa è Empoli), 9 voti favorevoli (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Lega Salvini Premier, M5S, Misto e Buongiorno Empoli-Fabricacomune).

8.Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativa a “diritto alla relazione affettiva negli istituti di ricovero”. È stata approvata all’unanimità.

Ultimo punto discusso dall’assemblea consiliare l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabricacomune relativo a agire concretamente contro i movimenti nostalgici del fascismo, che ha ricevuto un emendamento dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, respinto con 16 voti contrari (Partito Democratico, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e M5S), voti favorevoli 5 (Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, Misto e Lega Salvini Premier). Mentre è stato approvato l’ordine del giorno non emendato con 16 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli-Fabricacomune e M5S), contrari 3 (Fratelli d’Italia), astenuti 2 (Lega Salvini Premier e Misto).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa