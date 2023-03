Donna accoltellata a Prato, individuato presunto aggressore a Brescia

La squadra mobile pratese ha individuato a Brescia e sottoposto a fermo il presunto aggressore della 48enne di origine cinese accoltellata a Prato giovedì scorso all’alba e poi operata d'urgenza ieri sera in ospedale. Si tratta di un connazionale e, secondo le prime indagini compiute dagli agenti, esisterebbe un legame tra i due in passato.

L’aggressione è avvenuta in via Ciabatti, vicino all’abitazione della vittima, che ha riportato numerosi traumi e ferite da taglio, una vicina alla gola. La donna, sottoposta a intervento chirurgico, rima ne in prognosi riservata.