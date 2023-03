E-Bike, la prima tappa del campionato italiano è a Monsummano

Sarà Monsummano Terme ad aprire il campionato italiano di E-Bike che, il 5 marzo, prenderà il via da Piazza Giusti come primo degli otto appuntamenti che si svolgeranno su tutto il territorio italiano. L’evento avrà portata nazionale visto che assegnerà il tricolore alla squadra vincitrice. Al via sarà presente anche Marco Melandri, ex pilota di MotoGP, che affronterà alcuni percorsi di Monsummano Terme in sella alla sua E-Bike.

La gara prenderà il via da Piazza Giusti alle ore 9:30 e si aprirà con una prova speciale - la “Segalare power stage” - in salita che costeggerà il crinale delle cave di Monsummano Alto, accompagnati da un panorama irripetibile di cui potranno godere i partecipanti e gli appassionati. Successivamente sarà tempo della seconda prova speciale, chiamata “prova speciale convento”, visto che passerà nelle vicinanze di un convento dismesso da anni. Al termine della seconda prova speciale, è previsto ancora un trasferimento per andare ad affrontare la “prova speciale della torre” con partenza da Monsummano Alto. Si farà così ritorno in Piazza Giusti, dove ci sarà la possibilità di ricaricare le biciclette per un’ora e affrontare, per la seconda volta, la “prova speciale convento” e la “prova speciale della torre”.

Questa competizione avrà anche una ripercussione positiva sul territorio e per i cittadini di Monsummano Terme e non solo. L’associazione JK Racing Valdinievole, una delle squadre partecipanti al campionato, si è occupata, per oltre un mese, di ripulire alcuni sentieri nelle zone boschive di Monsummano Terme per far sì che fossero liberi da ostacoli per il passaggio delle e-bike. Sentieri che, da ora, potranno essere usati anche per passeggiate e percorsi immersi nella natura.

Simona De Caro, sindaca di Monsummano Terme, dichiara: “E’ davvero un grande piacere poter ospitare eventi di questo tipo nel nostro comune. Monsummano Terme sarà una delle tappe nazionali del campionato di E-Bike e non possiamo che essere orgogliosi. Si tratta di un’iniziativa che coniuga sport e sostenibilità, due temi molto cari alla nostra amministrazione. E che, al di là di tutto, daranno visibilità al nostro territorio a livello nazionale. Monsummano Terme si conferma, quindi, città di grandi eventi”.