Falso medico cardiologo chiede il reddito di cittadinanza, denunciato all'Elba

Un 65enne riceveva il reddito di cittadinanza e si spacciava sull'isola d'Elba come medico cardiologo nonostante non fosse stati mai iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e non si fosse mai laureato in Medicina e Chirurgia.

La scoperta arriva dai carabinieri di Campo nell'Elba, assieme ai colleghi del Nas e dell'Ispettorato del lavoro. Da un controllo sui percettori del reddito di cittadinanza, figurava anche il presunto medico.

Il falso professionista faceva visite a domicilio privatamente e prescriveva medicinali (con le ricette bianche, dato che non poteva avere il ricettario) ma aveva presentato 3 istanza da aprile 2019 per il reddito di cittadinanza, per 500 euro mensili.

Nella perquisizione in casa sua i carabinieri hanno sequestrato stetoscopi, apparecchi per la misurazione della pressione, nonché un apparecchio per l’elettrocardiogramma. Nella classica borsa da dottore, che il sedicente medico portava al seguito, siringhe, medicinali (sui quali sono in corso accertamenti) nonché biglietti da visita, timbro e ricettario “bianco” con l’intestazione medico chirurgo cardiologo. L'uomo è stato dunque denunciato.

Le indagini sono tuttora in corso per risalire a tutti i pazienti che si sono affidati al falso cardiologo, tra i quali anche giovani ai quali sono stati rilasciati certificati medici per l’attività sportiva, ed appurare da quanto tempo esercitasse abusivamente la professione sanitaria.

Trattandosi di indagini preliminari il tutto dovrà poi essere verificato nel giudizio diretto ad accertare la penale responsabilità dell’uomo.