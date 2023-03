FdI apre un circolo a San Miniato: "Comune contendibile nel 2024"

Inaugurato, stamani, il Circolo di Fratelli d’Italia di San Miniato (Pi). Erano presenti il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, il coordinatore provinciale di Fdi Marco Rusconi, il coordinatore Fdi della zona del Cuoio Fabio Mini, il consigliere comunale di Pontedera Matteo Bagnoli, il neo presidente del Circolo Fdi San Miniato Piero Taddeini. (Successivamente verrà resa nota anche la sede fisica del neonato circolo, NdR).

"Non esistono più fortilizi inespugnabili, lo hanno confermato anche i risultati delle ultime elezioni politiche dove a San Miniato Fratelli d’Italia ha ottenuto il 25% dei consensi. E’ chiaro che tutto questo ci impone una responsabilità ancora maggiore e per questo abbiamo voluto inaugurare una nostra struttura di partito qui nel comune di San Miniato, un luogo importante della Toscana -dichiara il Consigliere Petrucci- Un grande in bocca al lupo a Piero Taddeini che assume la presidenza del Circolo. Fratelli d'Italia è un partito aperto a tutte le donne, a tutti gli uomini che hanno voglia, anche a San Miniato, di costruire un futuro diverso per il loro territorio e la loro comunità".

"San Miniato è un comune con 30mila abitanti, è un punto di riferimento per il turismo, per le scuole, per la cultura. Vedendo i vuoti che le varie amministrazioni comunali hanno creato negli anni non potevo non essere coinvolto moralmente in un processo di rinnovamento per questo territorio - ha spiegato il neo presidente del Circolo Fdi Taddeini - Abbiamo ascoltato le lamentele di molti residenti, imprenditori, associazioni e abbiamo intenzione di costruire un’alternativa, una novità per San Miniato, abbiamo voluto portare il primo partito d’Italia a San Miniato con l’obiettivo di vincere le prossime elezioni comunali per riportare questa città e questo territorio ai livelli che merita. Sarà nostra cura scardinare l’attuale sistema di potere e cercare di attuare un rinnovamento nell'interesse dei cittadini e delle imprese".

Fonte: Fratelli d'Italia Toscana