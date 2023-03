Fiesoli scarcerato, il sindaco di Vicchio: "Questione darà turbamento alle vittime"

Dichiarazione del sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa in relazione alla notizia sulla scarcerazione di Rodolfo Fiesoli:

C'è una sentenza su quella drammatica vicenda, delle responsabilità accertate e condannati, come Amministrazione comunale siamo sempre stati impegnati nella ricerca della verità, con vicinanza, solidarietà e sostegno alle vittime. Non entro nel merito del provvedimento di scarcerazione del Tribunale per motivi di salute, che è previsto dalla legge, ma questo provvedimento sono convinto darà ulteriore turbamento alle vittime e a tutti coloro che hanno sofferto, che riacutizzerà ferite profonde e ancora aperte, dolore.