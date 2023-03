Giornata dei diritti della donna, le iniziative del Comune di Capannori

'Doniamo parità' è il titolo delle iniziative promosse dal Comune di Capannori e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della ‘Giornata Internazionale dei diritti della donna’, che saranno realizzate durante il mese di marzo. Il calendario di eventi prevede incontri sul territorio con la Commissione Pari Opportunità, un corso gratuito di scrittura di genere femminile, letture animate per adulti e bambini e la collaborazione a due eventi dedicati allo sport e alle donne.

“Anche quest’anno in occasione dell’8 marzo abbiamo promosso incontri sul territorio, perché uno dei principali obiettivi della Commissione Pari Opportunità è quello di essere presenti tra le persone per promuovere la propria attività ed anche per ascoltare le esigenze delle cittadine e dei cittadini al fine di recepire le loro istanze per proseguire sulla strada dell'uguaglianza e di una convivenza pacifica - dichiarano l'assessore ai diritti, Serena Frediani e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Alice Pani-. Accanto a questo abbiamo promosso un laboratorio di scrittura di genere femminile rivolto alle donne e la lettura animata di un testo in cui vengono ribaltati gli stereotipi profondamente radicati nella nostra società. Inoltre abbiamo dato il nostro patrocinio a due importanti eventi dedicati allo sport e alle donne. Anche quest’anno inoltre doneremo a tutte le donne una piantina di camelia”.

Comune e commissione Pari Opportunità hanno dato il loro patrocinio al convegno ‘Lo sport e le donne’ promosso dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione ‘Gino Dovichi’ di Lucca’ in collaborazione con Provincia di Lucca, Ordine Avvocati di Lucca e Comitato Pari Opportunità, in programma mercoledì 8 marzo alle ore 16.00 nella sala Mario Tobino a Palazzo Ducale a Lucca.

Martedì 14 marzo al polo culturale Artèmisia di Tassignano prenderà il via il corso sulla scrittura di genere femminile gratuito ‘Parola di donna’ rivolto a 15 donne dai 18 anni in su, promosso dal Comune di Capannori e dalla Commissione Pari Opportunità in collaborazione con ‘Carmignani Editrice’ di Santa Croce sull’Arno. Il corso, tenuto da Micol Carmignani, fondatrice di Carmignani Editrice, si articolerà in 5 lezioni serali in programma il 14 e 28 marzo, l’11 e 18 aprile e il 2 maggio, dalle 21 alle 22.30. Le iscrizioni sono ancora aperte. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo artemisia@comune.capannori.lu.it. .

Due gli incontri promossi sul territorio. Il primo incontro con la Commissione Pari Opportunità è in programma sabato 18 marzo alle ore 9 al mercato di Marlia dove saranno distribuiti i tagliandi per ricevere in omaggio una piantina di camelia. Le piantine potranno essere ritirate all’ingresso del Camelieto del Compitese nei giorni della XXXIV Mostra Antiche Camelie della Lucchesia (11-12, 18-19, 25- 26 marzo). Saranno inoltre distribuite le pettorine della ‘Ego Women Run’ (VII edizione) promossa da Centro Ego Wellness Resort, una marcia non agonistica al femminile all’insegna della solidarietà, della cultura e del rispetto del mondo femminile, alla quale il Comune e la Commissione Pari Opportunità hanno dato il patrocinio. La marcia si terrà domenica 26 marzo con partenza alle ore 8.30 dall’Ego Park presso la palestra Ego in località Sant’Alessio.

Il ricavato della vendita dei pettorali è destinato alla ricerca e al sostegno di associazioni benefiche. Il secondo incontro sul territorio si svolgerà domenica 19 marzo alle ore 10 al Centro Culturale Compitese di Sant’Andrea di Compito dove, oltre ad incontrare cittadine e cittadini, la commissione pari opportunità distribuirà materiale informativo dell’Associazione Silvana Sciortino e del Centro Antiviolenza ‘Luna’ e le pettorine della ‘Ego Women Run’. Sabato 25 marzo, alle ore 16.00, infine, nella Sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano si terrà una lettura animata per grandi e piccini del libro ‘Turchina la strega’ di Mariasole Brusa (Matilda Editrice). Un racconto divertente e arguto per parlare di stereotipi già con bambine e bambini della scuola dell'infanzia. La lettura sarà a cura di Maria Grazia Anatra, presidente di 'Woman to be' e tra le fondatrici dell'associazione 'Toponomastica femminile' .

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio Stampa