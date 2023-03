Il Peggio Palaia Pub festeggia 25 anni di attività, il sindaco: "Orgoglio per il territorio"

Una pergamena per festeggiare il traguardo del quarto di secolo. Oggi il sindaco di Palaia Marco Gherardini e la vicesindaca Alessia Lorenzetti hanno consegnato il riconoscimento al Peggio Palaia Pub che spegne 25 candeline come gli anni di attività. "Viva il Peggio Palaia Pub! - scrive il sindaco Gherardini sui social, postando una foto con i titolari - 25 anni di storia per un'attività molto conosciuta e apprezzata e che è un grande orgoglio per il nostro territorio".

Un traguardo, come riportato sulla pergamena realizzata per l'occasione a firma di Gherardini, "a conferma dell'impegno e della passione lavorativa portati avanti in questi anni con grande professionalità dalla vostra famiglia e dai vostri collaboratori. Vi auguro un fruttuoso prosieguo della vostra attività".