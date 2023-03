Inceneritori e rifiuti, incontro al Teatro Il Momento

Le Mamme a tutto Gas e il comitato Trasparenza per Empoli invitano tutti gli addetti stampa il giorno Martedì 7 marzo ore 21.15 presso la Sala Teatro Il Momento Via del Giglio 59 Empoli per un incontro con Rossano Ercolini presidente dell'associazione Zero Waste Europe e vincitore del Goldman Environmental Prize, il maggior riconoscimento mondiale sui temi della sostenibilità e dell'ambientalismo, con la straordinaria partecipazione di Paul Connett professore di chimica e tossicologia alla St. Lawrence University di New York e attivista ambientale tra i fondatori della strategia Rifiuti Zero assieme a Enzo Favoino coordinatore scientifico di Zero Waste Europe.

Durante l'incontro verranno esposte in modo chiaro e corretto quali sono le direttive Europee in materia di inceneritori e economia circolare assieme alle buone pratiche rifiuti zero volte alla massima riduzione dei rifiuti.

