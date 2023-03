L'8 marzo ai Musei del Bargello, ingresso gratuito per le donne

Dama col mazzolino, Andrea del Verrocchio Museo Nazionale del Bargello

L’8 marzo si trascorre ai Musei del Bargello: ingresso gratuito al Museo Nazionale del Bargello, al Museo di Palazzo Davanzati e al Museo delle Cappelle Medicee per tutto il pubblico femminile in occasione della Giornata Internazionale della donna. I tre musei statali aderiscono infatti all’iniziativa promossa del Ministero della cultura e offrono l’ingresso gratuito alle donne e, a tutti i visitatori, la possibilità di partecipare ad una serie di visite guidate tematiche speciali, organizzate per l’occasione.

Storie di donne ai Musei del Bargello dunque, dalla “Dama col mazzolino” di Verrocchio al Museo Nazionale del Bargello alla leggenda di Tristano e Isotta e alle vicende legate all’emancipazione della donna nell’economia domestica al Museo di Palazzo Davanzati, fino alla storia della duchessa Eleonora di Toledo alle Cappelle Medicee e non solo. Una giornata per conoscere più da vicino i personaggi femminili che “popolano” questi tre musei.

Al Museo Nazionale del Bargello il pubblico potrà partecipare a “La nobildonna e i pegni d'amore”, visita che - partendo dalla spiegazione de La Dama col Mazzolino di Andrea del Verrocchio - accompagnerà in un percorso attraverso una serie di oggetti legati alla figura della nobildonna nel Rinascimento.

Museo Palazzo Davanzati

Il Museo di Palazzo Davanzati invece offrirà al suo pubblico ben quattro percorsi tematici in occasione della Giornata Internazionale della donna. Il primo, "L'emancipazione della donna nell'economia domestica attraverso i merletti di Palazzo Davanzati" è una riflessione sull'evoluzione del ruolo della figura femminile in ambito domestico, all'interno del quale acquisisce, nel corso dei secoli, sempre più peso e rilievo socio-economico.

Le celebri scene affrescate in una delle più famose camere da letto del Palazzo accompagneranno i visitatori tra amore cortese e intrighi sentimentali nella visita "La Castellana di Vergy: virtù e vizi".

Museo Palazzo Davanzati, sala dei merletti

Il percorso dal titolo "Isotta, mitica protagonista di una leggenda d'amore", partirà invece dalle storie ricamate sulla trecentesca Coperta Guicciardini, conservata all’interno del Museo, per accompagnare il visitatore nel racconto della leggenda di Tristano e Isotta, mirabile intreccio tra vicende cavalleresche e amore cortese.

Le donne protagoniste degli episodi rappresentati all’interno del Palazzo - dal mito di Perseo e Andromeda alla storia biblica di Susanna e i vecchioni – saranno invece al centro del percorso "Virtù dipinte nella pittura domestica di Palazzo Davanzati”.

Infine, al Museo delle Cappelle Medicee focus sulle qualità e sul carisma di Eleonora di Toledo (1522-1562), moglie di Cosimo I de’Medici e figlia del viceré di Napoli - sepolta nella cappella di famiglia in San Lorenzo - che dette un fondamentale contributo all’ascesa del casato mediceo fra le dinastie regnanti europee. Alla duchessa si deve l’impostazione dell’etichetta di corte, improntata sulla rigorosa educazione spagnola, insieme alla cura dell’immagine della famiglia, perseguita non solo attraverso l’eleganza degli abiti, delle acconciature e dei gioielli, ma anche attraverso la rappresentazione della felicità della stirpe, benedetta dalla nascita di 11 figli.

Orari di apertura di mercoledì 8 marzo 2023:

Museo Nazionale del Bargello

08.15 - 13.50 – Visite guidate h.10.00 e h. 12.00

Museo di Palazzo Davanzati

08.15-13.50 – Visite guidate h. 9.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15

Museo delle Cappelle Medicee

08:15-18.50 – Visite guidate h.11.00, 12.00, 16.00, 17.00

NB. L’ingresso gratuito è riservato alle donne. Le visite guidate sono gratuite per tutti.

Fonte: Musei del Bargello - Ufficio stampa